Panini FIFA 365,le figurine'top pallone'

ROMA, 13 OTT - E' uscita in edicola "Panini FIFA 365", la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 602 figurine, di cui 76 speciali: metallizzate, in raso, con effetto "rainbow" o fustellate con inserti stampati in oro a caldo. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa 800 immagini diverse di giocatori e squadre, con riferimento a 30 tra i più importanti e titolati club al mondo. Ben 5 sono i team del campionato italiano: Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli. Le figurine potranno essere raccolte in un elegante album di 72 pagine, con una copertina di grande impatto grafico dove campeggiano Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Edison Cavani e N'Golo Kanté. Nell'album di "Panini FIFA 365", 25 club hanno una doppia pagina dedicata. Ognuno di questi è rappresentato dalle immagini a mezzobusto di 18 calciatori, accanto all'emblema e alla foto della squadra schierata.