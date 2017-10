Storia Cagliari Calcio in museo rossoblù

CAGLIARI, 12 OTT - Taglio del nastro per il primo museo della storia del Cagliari. Presente e passato rossoblù alla Sardegna Arena: tanti cimeli, dalle prime maglie che sembravano maglioni, alla coppa dello scudetto 1970, per una collezione che potrà crescere nel futuro. E, questo pomeriggio, per l'inaugurazione del "Cagliari 1920 History & Gallery", anche i protagonisti in carne ed ossa delle battaglie di ieri e oggi. Per il via c'è stato il simbolico scambio di maglie tra il capitano del presente Daniele Dessena e uno degli eroi dello scudetto Giuseppe Tomasini. Poi il tour tutti insieme: con il presidente del sodalizio rossoblù Tommaso Giulini, l'allenatore Massimo Rastelli e la squadra al compleyo. "Tanti tifosi ci hanno dato i loro cimeli - racconta il presidente - per me è una grande emozione". Per le vecchie glorie molti protagonisti della conquista del tricolore, il punto più alto della quasi secolare storia del Cagliari. E poi personaggi che hanno contrassegnato epoche diverse della storia rossoblù.