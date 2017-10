Giulini sprona rossoblù per vittoria

CAGLIARI, 12 OTT - "Mi aspetto una prestazione esaltante per tornare alla vittoria". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a margine dell'inaugurazione del nuovo museo della storia rossoblù, in merito alla prossima sfida di domenica 15 in casa contro il Genoa. "Siamo partiti molto bene nelle quattro partite iniziali, poi no - ha spiegato - Penso che tutto sia cominciato con la partita infrasettimanale: il campo non era nelle migliori condizioni. E non hanno girato anche quei quattro cinque giocatori di cui il Cagliari non può privarsi. Gli stessi Barella e Joao Pedro nelle ultime gare sono calati, Pavoletti e Farias devono ancora sbloccarsi - ha sottolineato ancora il presidente del Cagliari - Penso che anche questo incontro di oggi con la storia del Cagliari possa dare forza alla squadra".