Napoli: De Nicola, recupero Milik è ok

NAPOLI, 12 OTT - "Milik sta andando benissimo, Mariani lo controllerà dopo la partita di Genova, ma è molto determinato e sta affrontando bene la convalescenza". Lo ha detto Alfonso De Nicola, medico del Napoli, in occasione dell'inaugurazione del Campus della salute, sul lungomare di Napoli. "Arek - prosegue De Nicola - conosce già il percorso che lo aspetta, non si è mai abbattuto e sta lavorando a Castel Volturno, scherzando con i compagni. Noi ci concentriamo sul suo recupero, ma anche sulla prevenzione. In quella partita c'erano 44 ginocchia in campo e proprio il suo si è infortunato, dopo l'infortunio dello scorso anno. Per me non esiste il caso, bisogna studiarne le cause".