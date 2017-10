Tuttosport ricorda Meroni con tre dvd

TORINO, 12 OTT - A cinquant'anni dalla morte, Tuttosport fa rivivere le gesta di Gigi Meroni, l'indimenticata 'Farfalla granata'. Il quotidiano sportivo torinese dedica infatti al campione tre dvd, in vendita da domani col giornale nelle edicole di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Le prossime uscite il 20 e il 27 ottobre. I dvd ripropongono le immagini del grande campione, morto a soli 24 anni in un incidente stradale, con i gol e le interviste, oltre a numerose testimonianze di compagni, allenatori, giornalisti e parenti. Per chi abita in altre regioni d'Italia, o all'estero, è possibile prenotare i dvd all'indirizzo dvdmeroni@tuttosport.com.