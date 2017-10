Inter: Zanetti,1/o derby indimenticabile

MILANO, 12 OTT - "Il derby è sempre una partita speciale. Non dimenticherò mai il mio primo: di fronte c'erano avversari come Maldini, Baresi, Tassotti, Savicevic. La partita finì 1-1". Un viaggio nei ricordi per il vicepresidente dell'Inter e storico capitano nerazzurro, Javier Zanetti. L'ex bandiera ha raccontato il suo primo Inter-Milan: era il 29 ottobre 1995, finì in pareggio, con reti del nerazzurro Paganin e di Savicevic per il Milan. Sono ben 45 i derby giocati da Zanetti in carriera, di gol ne fece uno solo, ma comunque decisivo: "Il mio primo e unico gol è stato nella stagione '98/99, perdevamo 2-1 con doppietta di Leonardo. Dopo un'invenzione di Taribo West, che mi diede il pallone in profondità, riuscìi a calciare in porta con tutto il delirio della nostra curva". Segnò al 32' della ripresa, regalando il pari ai tifosi nerazzurri.