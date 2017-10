Emery: Aiutiamo Neymar per Pallone d'Oro

ROMA, 12 OTT - Unai Emery, allenatore di Paris Saint-Germain, ha detto che Neymar merita il Pallone d'Oro. "Vogliamo aiutarlo a essere tra i candidati anche per vincere", le parole dell'allenatore di origine spagnola, riprese dal Mundo deportivo. Tre giocatori del PSG, Neymar junior, Kylian Mbappé e Edinson Cavani, sono nell'elenco dei 30 finalisti, pubblicato lunedì dalla rivista francese France Football, la nota rivista sportiva francese che, ogni anno, a partire dal 1956, riunisce un comitato di giornalisti chiamati a eleggere il giocatore di calcio più rappresentativo della stagione, al quale viene assegnato il trofeo. "Vogliamo che molti dei nostri giocatori possano avere la possibilità di vincere il Pallone d'Oro", ha detto Emery . "Vogliamo aiutare Neymar a vincere il trofeo. Ci sono molti buoni giocatori nel mondo. Lavoreremo in modo che in futuro Neymar sia il candidato più importante per vincere questo titolo", ha aggiunto l'allenatore del PSG.