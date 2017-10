Lazio: Peruzzi, con Juve speriamo in bis

ROMA, 12 OTT - "Ogni partita fa storia a sé. Sarà una sfida diversa da quella di Supercoppa del 13 agosto, speriamo il risultato sia lo stesso. Non sarà facile in casa loro: nello Stadium hanno perso pochissimo, ma ci proveremo". Il club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, spera nel bis, dopo il 3-2 che la scorsa estate ha regalato ai biancocelesti di Simone Inzaghi la vittoria della Supercoppa ai danni della Juventus, a Roma. A campi invertiti, nell'Allianz stadium, sabato sera la rivincita per i bianconeri: "Andiamo a Torino per fare una grande partita - precisa Peruzzi ai microfoni di Premium - Scudetto? La Juventus resta la squadra più forte in Italia e forse in Europa: ha un grandissimo organico e può mettere sotto chiunque. Anche quest'anno è la formazione da battere". Da ex portiere di entrambe le squadre, Peruzzi ha anche parlato di Gigi Buffon: "Se è alla fine di un ciclo? Ormai è diventato un detto comune. Gigi è fortissimo: se continua ad allenarsi può giocare ancora qualche anno", ha aggiunto sorridendo.