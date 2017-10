Pallone d'Oro, Messi può ancora farcela

ROMA, 12 OTT - Il premio Best Fifa Football Award, salvo clamorose sorprese, andrà a Cristiano Ronaldo. Leo Messi e Neymar dovranno invece accontentarsi degli altri due gradini del podio. E' invece aperta la corsa al Pallone d'Oro 2017, con l'asso argentino ancora in lizza per il successo. E' appena iniziata la votazione, dopo che France Football ha diffuso la lista dei 30 candidati. Mundo Deportivo paragona la situazione a quella del 2013, quando Cristiano Ronaldo trascinò il Portogallo contro la Svezia, permettendo ai lusitani di qualificarsi per la fase finale del torneo iridato 2014 in Brasile. La magnifica prestazione di Messi a Quito contro l'Ecuador sicuramente gli regalerà una messe di voti: la 'Pulce' può ancora concretamente ambire alla conquista del 6/o Pallone d'Oro, sfilandolo a Cristiano Ronaldo che ha dalla sua i successi in Champions e Liga. La tripletta all'Ecuador ha inoltre permesso a Messi di portarsi a 61 gol nelle 122 presenze in Nazionale, superando Gabriel Batistuta.