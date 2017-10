Psg, al Khelaifi indagato per corruzione

PARIGI, 12 OTT - Il presidente del Paris Saint-Germain e della catena di emittenti sportive BeIn Media, è indagato per corruzione dalle autorità giudiziarie svizzere nel quadro delle trattative per i diritti tv dei Mondiali di calcio. Perquisita oggi la sede parigina della tv BeIN Sports France. L'inchiesta - secondo quanto si apprende - è stata aperta il 20 marzo e vede nel mirino Jerome Valcke, ex segretario generale della Fifa, e Nasser Al-Khelaifi. Le ipotesi di reato sono "corruzione, truffa, comportamento sleale e falso". Il caso di Walcke riguarderebbe quattro edizioni del mondiale, 2018, 2022, 2026 e 2030. Al Khelaifi è sospettato solo per le edizioni 2026 e 2030. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che un'operazione "coordinata" è stata condotta in Francia, Grecia, Italia e Belgio.