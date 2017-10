Coutinho, Barcellona torna alla carica

ROMA, 12 OTT - Phillipe Coutinho è ancora nella testa della dirigenza del Barcellona, che a lungo lo ha inseguito durante il mercato estivo. Il fantasista brasiliano, dopo una lunga trattativa, è rimasto al Liverpool, ma il suo futuro in Inghilterra è tutt'altro che sicuro, almeno secondo quanto riferisce Mundo Deportivo. L'ad del Barcellona Oscar Grau ha detto che il club "ha i soldi per portare il giocatore in Catalogna", o di "far firmare qualsiasi giocatore che chiederemo d'ingaggiare a gennaio". Le parole del dirigente della società blaugrana non sono passate inosservate e in Inghilterra hanno trovato spazio in tutti i media. Molti giornali sportivi hanno aperto la propria edizione, dedicando spazio alle dichiarazioni di Grau e sottolineando come il Barcellona sia tornato alla carica per il giocatore brasiliano.