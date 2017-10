Rugani, dobbiamo recuperare punti persi

TORINO, 12 OTT - "Con l'Atalanta è stata una partita strana: dovremo fare tesoro di questa esperienza e reagire subito con la Lazio". Suona la carica Daniele Rugani, difensore della Juventus, intervistato da Sky Sport e Mediaset. "L'obiettivo è recuperare i punti persi - ha aggiunto il centrale bianconero -. Dovremo resettare dopo una settimana molto intensa con la Nazionale: vincere sarà fondamentale, in questo mese dobbiamo fornire grandi risposte". La Juventus vuole anche 'vendicare' la sconfitta in Supercoppa con la Lazio ad agosto: "Quel ko ci ha fatto male, vogliamo riscattarla. Sarà una sfida molto diversa, anche se siamo consapevoli che la Lazio è una squadra forte con calciatori di qualità e che se la gioca con tutti. Un occhio particolare dovremo averlo per Immobile, è uno degli attaccanti più forti del campionato".