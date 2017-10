Benevento: Baroni, a Verona senza paura

BENEVENTO, 12 OTT - "Andiamo a Verona per fare la nostra partita, che sarà delicata tanto per noi quanto per loro. Dobbiamo pensare a come fare risultato. Le paure non stanno intorno a me o alla 'mia' squadra. Credo che faremo un'ottima partita". Lo ha detto l'allenatore del Benevento, Marco Baroni, in vista della sfida di lunedì sera nel Bentegodi contro il Verona. Uno scontro diretto per la salvezza nel campionato di Serie A. "Nelle prime tre partite - ha aggiunto - siamo andati davvero bene, non dobbiamo giocare preoccupati e andremo a Verona consapevoli di trovare una squadra che sta avendo alti e bassi, pur disponendo di una rosa importante. Dobbiamo giocare al Bentegodi come facemmo lo scorso anno: senza paura e senza preoccupazioni di sorta".