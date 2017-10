Roma: Pellegrini,Napoli? Sfida per vetta

ROMA, 12 OTT - "Sabato ci aspetta una partita importante, uno scontro diretto per i primi posti". Lorenzo Pellegrini riconosce che il confronto fra 48 ore all'Olimpico tra Roma e Napoli rappresenta un crocevia per le ambizioni scudetto di entrambe le formazioni. Il centrocampista giallorosso, che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria (ancora a parte, invece, Strootman), non nasconde che il risultato potrebbe avere ripercussioni anche per il successivo appuntamento di Londra contro il Chelsea: "Abbiamo fatto un buon inizio di stagione, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così per vincere col Napoli e per affrontare al meglio la sfida di Champions - le parole dell'ex Sassuolo -. Scendiamo in campo con certezze ben precise. Siamo una squadra, un bel gruppo in cui si può continuare a lavorare e crescere. Segnare il mio primo gol con la Roma sabato? Lo spero, mi piacerebbe fare il primo all'Olimpico, ma quando arriva arriva. Io ci provo sempre".