Milan: Romagnoli,gol nel derby che gioia

MILANO, 12 OTT - "Il gol nel derby dell'anno scorso, insieme alla vittoria della Supercoppa italiana, sono i momenti che preferisco da quando gioco nel Milan. Indescrivibili. Per segnare nell'ultimo derby mi sono anche fatto male e i problemi me li sono portati avanti per tutta l'estate". Il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, ammette che "il derby è una partita importantissima", e che il Milan dovrà fare di tutto "per vincere e convincere". "L'Inter - aggiunge il difensore del Milan - è una squadra quadrata, magari non ha espresso un calcio bellissimo, ma ha vinto molto. Sanno muoversi bene, hanno una buona gestione del pallone. Icardi è tra i migliori attaccanti del campionato, Perisic ha un grande spunto e Joao Mario sa muoversi tra le linee".