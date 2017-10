Genoa: Zarbano, Ferraris nostro stadio

GENOVA, 12 OTT - "Il Ferraris è il nostro stadio e questo è fuori di dubbio. Se ci sarà un'asta, e quando sarà, valuteremo al momento opportuno. Ma, al momento, c'è una società, la Luigi Ferraris, in cui partecipano Genoa e Sampdoria in maniera paritetica con un percorso univoco. In ogni caso, ribadisco, lo consideriamo il nostro stadio". Risponde così Alessandro Zarbano, ad del Genoa, alla possibilità ventilata dal presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, di acquistare il Ferraris "se la cifra sarà giusta", dichiarazione alla quale aveva risposto il sindaco Bucci, affermando che, "qualunque vendita deve essere fatta attraverso una gara pubblica". Un botta e risposta al quale non si era finora aggiunta la voce ufficiale della società rossoblù, ma solo la Fondazione Genoa che, con un lungo comunicato, aveva "auspicato che le autorità potessero tutelare equamente e con responsabilità civica gli interessi di ambedue i soggetti interessati e non quelli di una sola parte".