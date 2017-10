Milan: Musacchio, derby? Saremo 11 leoni

MILANO, 12 OTT - "Nel derby saremo 11 leoni". Così Mateo Musacchio risponde ai tifosi, durante la Q&A trasmessa su Milan tv e sul canale Facebook dei rossoneri. "Sono molto emozionato - aggiunge il difensore - a giocare il mio primo derby con questi colori. Non vedo l'ora che arrivi domenica e gioire a fine partita: ho tanta voglia di vincere". Musacchio, prima di fare i complimenti a Bonucci e Romagnoli ("due grandi giocatori, è molto facile giocare con loro") ammette che, per fare risultato, sarà fondamentale "restare concentrati": "Hanno una buona squadra, ma soprattutto non dovremo far respirare Icardi. Ma sono loro a doversi preoccupare di noi".