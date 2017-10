Candreva, avversari playoff tutti ostici

APPIANO GENTILE (COMO), 12 OTT - "Non c'è un'avversaria in particolare che vorrei evitare nei playoff. Sono tutte ostiche. Aspettiamo tra qualche giorno il sorteggio e vedremo". Lo dice Antonio Candreva, in conferenza ad Appiano Gentile, pochi giorni prima del derby di Milano. Candreva torna a parlare anche del gol che ha regalato la certezza all'Italia di essere testa di serie nei sorteggi: "E' stata una rete importante, volevamo vincere contro l'Albania dopo partita non entusiasmante contro la Macedonia. Ci tenevamo per essere testa di serie in un sorteggio importante. La tensione e l'ansia di non andare al Mondiale è brutta per il nostro paese, ma non ci dobbiamo pensare. Adesso la mente è concentrata solo al campionato, poi alla prossima sosta penseremo alle due partite con la Nazionale".