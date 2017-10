Candreva, l'Inter resterà in alto

APPIANO GENTILE (COMO), 12 OTT - "Non è vero che l'Inter gioca male. Sono opinioni. Con Fiorentina, Roma e Spal abbiamo fatto buone partite, anche se possiamo migliorare. Poi se giochiamo male e vinciamo, pensate quando giocheremo bene. Vogliamo restare in alto più tempo possibile". Il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, in vista del derby, rimanda al mittente le critiche sul gioco della squadra nerazzurra. Non fa drammi neppure per i fischi ricevuti ed è sicuro di aver dato sempre il massimo: "Non faccio bene in Nazionale e male con l'Inter. Abbiamo avuto un inizio positivo. Ho la coscienza a posto. I fischi fanno parte del nostro lavoro, a volte si possono prendere applausi a volte fischi. L'importante è uscire con la maglia sudata e aver dato tutto".