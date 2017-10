Candreva, Milan arrabbiato? Inter di più

APPIANO GENTILE (COMO), 12 OTT - "Il derby sarà una partita difficile. Il Milan arriva da gare non positive e sarà arrabbiato ma noi lo saremo ancora di più". Il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, rientrato da poco dopo gli impegni con la Nazionale, carica l'ambiente in vista del derby di domenica sera. "Se vinciamo - continua - allontaniamo una squadra che può lottare per i primi quattro posti in classifica". Candreva ha segnato sia nel derby d'andata sia in quello di ritorno della passata stagione guadagnandosi la definizione di 'uomo derby': "Fa piacere ma non è servito a portare a casa i tre punti. Mi auguro che arrivi la mia prima vittoria contro il Milan. E' un mese importante, poi ci sarà il Napoli ma restiamo concentrati su domenica".