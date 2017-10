Serie A: Roma-Napoli affidata a Rocchi

ROMA, 12 OTT - Sarà Rocchi di Firenze l'arbitro di Roma-Napoli, anticipo dell'8/a giornata di Serie A in programma sabato 14 ottobre alle 20:45. L'altro anticipo di sabato, Juventus-Lazio (ore 18), sarà diretto invece da Mazzoleni di Bergamo. Per Inter-Milan, domenica alle 20:45, è stato quindi designato Tagliavento di Terni, mentre per il match delle 12:30, Fiorentina-Udinese, Irrati di Pistoia.