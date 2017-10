Genoa: ad,debiti club ammontano a 85 mln

GENOVA, 12 OTT - "Il Genoa rimane in vendita e lo fa in un contesto societario forte". Così l'amministratore delegato del club rossoblù, Alessandro Zarbano, a margine della presentazione del nuovo direttore generale, Giorgio Perinetti. Zarbano ha poi fatto chiarezza sui debiti, dopo le tante voci delle ultime settimane. "Al 31 agosto i debiti del Genoa si possono quantificare in 85 milioni, dei quali 14 legati a riscatti futuri di giocatori. Per quanto riguarda gli stipendi sono stati saldati quelli di agosto quindi in linea con le altre società". "Abbiamo infine nominato la Deloitte quale società che si dovrà occupare della vendor due diligence, mentre nei prossimi giorni sarà comunicato anche il nome dell'advisor che si occuperò della ricerca di un acquirente. Vorremmo che fosse chiaro che da parte nostra non si chiude la porta a nessuno", ha sottolineato.