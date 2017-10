Genoa: Perinetti, classifica è ingiusta

GENOVA, 12 OTT - "Considero la nostra classifica ingiusta, ma precaria, per questo ho accettato la proposta di Preziosi con grande entusiasmo e sono pronto a dare il mio piccolo contributo". Già al lavoro da lunedì scorso, il neodg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha incontrato oggi i giornalisti. "Il mio incarico è per tre anni e il mio pensiero è stato per la squadra perché, al momento, la classifica è deficitaria - ha spiegato -, originata da alcuni eventi sfortunati e dalle tante assenze, penso ad esempio a giocatori come Izzo e Lapadula. Però ho visto una squadra determinata a seguire il suo allenatore, un gruppo coeso e dalle idee chiare, che vuole riscattare questo momento. Il mio lavoro sarà quello di aiutarli a fare bene in campo e pensare poco a quello che accade fuori dal campo". "Juric? E' un allenatore che stimo e mi auguro che possa dimostrare coi risultati il proprio talento. Ho grandissima fiducia in lui, ho visto che la squadra lo segue con grande intensità e partecipazione. La squadra è viva e vuole fare bene".