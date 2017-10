La Var è pronta a sbarcare nella Liga

ROMA, 12 OTT - Dopo essere sbarcata, sia pure in forma sperimentale, in Serie A e nella Bundesliga, la Var è vicina al debutto anche nella Liga. Secondo il Mundo Deportivo, l'assistenza tecnologia verrà introdotta nel campionato spagnolo fra due stagioni, dunque nel 2019/20. L'International football association board (Ifab), che il compito di definire ed eventualmente riscrivere le regole del calcio, ha già ricevuto tutta la documentazione firmata dai consorzi 'Laliga' e dalla Federcalcio spagnola 'Rfef', per l'introduzione della Var nel massimo campionato. Una rivoluzione, secondo quanto riporta il giornale catalano, che verrà portata avanti progressivamente.