Zeman: Roma-Napoli? Partenopei favoriti

PESCARA, 12 OTT - A poche ore dalla sfida fra Roma e Napoli, Zdenek Zeman, ex allenatore di entrambe le squadre, a margine della conferenza di stamattina, per presentare Parma-Pescara, ha anticipato il proprio pronostico sulla sfida fra giallorossi e partenopei, ma anche su due dei possibili protagonisti: Insigne e Florenzi, cresciuti sotto la sua ala. "Insigne l'ho avuto più a lungo e mi ha dato soddisfazioni. Florenzi l'ho fatto riprendere io alla Roma dal Crotone. Si pensava non potesse giocare alla Roma. Dopo l'infortunio ha dimostrato che è un giocatore e che c'è sempre. Su Roma-Napoli decideranno anche gli episodi. Oggi è favorito il Napoli, ma penso che sarà un match equilibrato e che dipenderà dai singoli", dice il boemo.