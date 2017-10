Inter, il 27 ottobre assemblea soci

MILANO, 12 OTT - L'assemblea dei soci dell'Inter, che approverà il bilancio del club al 30 giugno 2017, è stata convocata per il 27 ottobre alle 11 presso l'hotel Palazzo Parigi di Milano. All'ordine del giorno anche la reintegrazione del consiglio d'amministrazione e, in sede straordinaria, la modifica dello statuto sociale di Fc Internazionale. Il cda dello scorso 27 settembre ha approvato il bilancio con una perdita di 24 milioni di euro ed ora sarà sottoposto anche all'approvazione dell'assemblea. I parametri del fair play finanziario, al netto delle spese per il settore giovanile, di Inter Campus e di quelle sostenute per gli impianti, sono comunque stati rispettati. Mentre i ricavi, rispetto al 2016, sarebbero aumentati del 33 per cento.