Omaggio Ligabue al Grande Torino

TORINO, 11 OTT - Una visita d'eccezione oggi alla lapide del Grande Torino, a Superga. A rendere omaggio agli Invincibili è stato Luciano Ligabue che ha approfittato della pausa fra i suoi concerti torinesi per salire sulla collina insieme al fratello Marco, grande tifoso granata. Un momento che il rocker ha condiviso con i suoi fan sui social con una foto pubblicata sui suoi profili Twitter e Instagram. "Per chi ama il calcio - ha scritto - (ma anche per chi non lo segue), Superga merita una visita. Non solo tifosi granata come mio fratello". Un gesto apprezzato dalla società calcistica che ha risposto al suo tweet, "onorati di averti avuto nel simbolo della nostra caduta e rinascita".