Thereau, se segno domenica esulto

FIRENZE, 11 OTT - ''Non vedo l'ora di giocare la gara di domenica. E se segno esulto''. Così Cyril Thereau intervistato da Sky Sport in attesa della sua prima volta da ex contro l'Udinese in cui ha militato nelle ultime tre stagioni. ''Ho tanta voglia di fare un gol al Franchi - ha continuato l'attaccante francese finora a segno con i viola solo una volta, in trasferta, contro il Verona - Non sono un grande fan di quei giocatori che non festeggiano quando segnano ad una loro ex squadra. Se tu non vuoi segnare, tanto vale che non giochi...Comunque dovessi fare gol domenica non mi metterei a fare tre giri di campo, esulterei semplicemente come faccio sempre''. Quindi ha voluto chiarire: ''A dispetto di quanto ha sostenuto qualcuno, io non ho mai avuto problemi con Delneri. Anzi lui è stato chiaro con me, quest'estate mi disse che gli serviva un altro tipo di attaccante e così appena mi ha chiamato la Fiorentina ho detto subito di sì. E ora aspetto la prima rete davanti ai tifosi viola''