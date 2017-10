Roma, partnership per coinvolgere tifosi

ROMA, 11 OTT - Villaggio tifosi e partnership, novità in arrivo dal settore commerciale della Roma. Dopo l'annuncio del nuovo partner Hugo Boss, è stato raggiunto un accordo triennale di partnership con la Kimbo, che prevede una serie d'iniziative mirate, anche via social, per interagire con i tifosi. Tutto ciò, fa sapere la società, per avvicinare i tifosi "e a migliorarne le esperienze che vive quando segue la squadra del cuore". Il settore commerciale guidato dal nuovo responsabile Luca Danovaro ha un tavolo aperto - e l'accordo sarebbe in dirittura d'arrivo - anche con la Peroni con cui si vorrebbe dar vita a iniziative che riguarderebbero il Fan Village. L'idea è quella far nascere qualcosa di simile al villaggio del Terzo Tempo che la Peroni allestisce ogni volta che l'Italrugby gioca all'Olimpico nel 6 Nazioni. Dalla Roma garantiscono che, se questa partnership sarà portata a compimento, il Fan Village non sarà più esclusivamente per le famiglie.