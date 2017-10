Mondiali: festa nazionale a Panama

ROMA, 11 OTT - Il presidente di Panama Juan Carlos Valera ha proclamato la giornata di oggi festa nazionale dopo che il Paese si è qualificato per i Mondiali di calcio per la prima volta nella sua storia. Lo riferisce la Bbc. Valera ha scritto su Twitter ieri che "la voce del popolo è stata ascoltata. Domani sarà giorno di festa nazionale", spiegando che tutti i lavoratori del settore pubblico e privato sarebbero stati in vacanza e le scuole chiuse per "festeggiare in famiglia". Sempre su Twitter, il presidente Valera è ritratto nell'atto di firmare il decreto sulla giornata di oggi: "Ve lo meritate", ha aggiunto.