Uefa: parte Lega Nazioni, Italia in A

ROMA, 11 OTT - L'Uefa ha annunciato la griglia delle quattro leghe della Nations League, torneo in cui sono state divise le 55 nazionali che fanno parte della confederazione europea e che partirà nel settembre 2018 mettendo anche in palio posti per Euro 2020. Questo nuovo torneo continentale con cadenza biennale prevede promozioni e retrocessioni L'Italia sarà in Lega A, con Germania, Belgio, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia e Olanda. Queste squadre saranno suddivise in 4 gruppi da tre squadre l'uno, con le vincenti dei rispettivi gironi che accederanno alla fase finale della Nations League (semifinali, finale terzo posto e finalissima) che si giocherà dal 5 al 9 giugno 2019. La nazione ospitante della fase finale verrà scelta nel dicembre 2018 tra le quattro finaliste. Le quattro ultime del retrocederanno in Lega B per l'edizione 2020. Il sorteggio della fase a gironi è in programma a Losanna il 24/1/2018, le prime partite tra il 6 e l'8/9.