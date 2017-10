Milan: delegazione in Cina cerca sponsor

MILANO, 11 OTT - Una delegazione del Milan ha tenuto quest'oggi un seminario a Shanghai per attrarre nuovi potenziali sponsor e presentare le opportunità legate a una collaborazione con il club rossonero. All'AC Milan China Resources Sharing Seminar erano presenti per i rossoneri l'Executive Director David Han Li, il Cco Lorenzo Giorgetti, il futuro CEO di Milan China Marcus Kam, il Brand Ambassador Franco Baresi e la Gloria rossonera Daniele Massaro: sono stati illustrati gli obiettivi che intendono raggiungere nel mercato asiatico sfruttando la possibilità di avere come referente un team localizzato in Cina.