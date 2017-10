Genoa: Izzo, fine squalifica e rinnovo

GENOVA, 11 OTT - Armando Izzo ha annunciato oggi il prolungamento del suo contratto con il Genoa sino al 30 giugno 2022 nel giorno in cui scade la squalifica di sei mesi per omessa denuncia che gli era stata comminata per presunti illeciti avvenuti quando giocava ancora nell'Avellino in serie B. E' stato lo stesso giocatore con un post sui suoi profili social ad annunciarlo pubblicando una foto assieme al neo direttore generale del Genoa Perinetti. "Mi sento molto onorato di poter annunciare che resterò nella famiglia del Genoa. In questi mesi dirigenti, staff tecnico, compagni, tifosi, amici (quelli veri) mi siete stati vicini e mi avete fatto sentire una persona viva - ha scritto Izzo -. Sono fiero di aver rinnovato il contratto e felice di poter dimostrare i miei sentimenti, la mia grinta e l'attaccamento a questi colori". Izzo tornerà in campo domenica nella delicata trasferta del Genoa a Cagliari: "Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo al campo con ancora più voglia e forza".