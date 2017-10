Roma: El Shaarawy salta il Napoli

ROMA, 11 OTT - Brutte notizie per Eusebio Di Francesco in vista dello scontro diretto di sabato sera all'Olimpico col Napoli. Il tecnico della Roma quasi certamente dovrà fare a meno di Stephan El Shaarawy che, di ritorno dagli impegni con la nazionale italiana, è stato sottoposto oggi a Trgioria controlli clinico-strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una quota di edema muscolare nell'adduttore lungo di destra. L'atleta, spiega il bollettino medico emesso dal club giallorosso, continua il percorso riabilitativo impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.