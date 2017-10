Tronchetti, Inter sulla strada giusta

MILANO, 11 OTT - ''Inter favorita nel derby? Per carità di quello che succede in campo non dico nulla prima. Non parlo del derby, è una partita seria. L'importante è che ci sia l'impegno e che i tifosi lo vedano''. Il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera, intervistato all'uscita da Appiano Gentile, non fa pronostici sul derby cinese ma racconta le sue impressioni sulla squadra all'uscita di Appiano Gentile: ''Tutto molto positivo, l'atmosfera è bella. L'allenatore ha lo spirito giusto, la strada è quella giusta e ci sono buoni giocatori. Spalletti era già conosciuto come un grande allenatore, all'Inter sta facendo molto bene. E' un leader. La squadra se non altro gioca fino all'ultimo minuto. Poi il derby si sa, è un partita a sé''. Poi sul possibile obiettivo scudetto non si sbilancia: ''E' presto, il campionato è solo all'inizio. L'Inter deve sempre puntare al titolo. C'è una bella squadra, un buonissimo allenatore e una società solida. Ci sono le premesse per fare un buon campionato''.