Nainggolan, Roma può battere Napoli

ROMA, 11 OTT - "Per sabato sono tranquillo, bisogna metterci la testa, io personalmente lo faccio in prossimità del match perché poi inizia lì e finisce subito dopo. L'Olimpico spero di vederlo pieno, il Napoli gioca un buon calcio ed è una gara bella da vedere anche da tifoso neutro. L'avversario deve sempre essere rispettato, noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e del fatto che possiamo farcela". Così Radja Nainggolan, ospite questa mattina dell'Istituto Giovanni Falcone di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'A Scuola di Tifo', promossa da Roma Cares. "Ho visto tante facce felici, per me è strano tornare a scuola perché è passato troppo tempo e io andavo male! - ha scherzato il centrocampista belga a RomaTv -. Per fortuna sono diventato un calciatore e ho lavorato presto già in Belgio per diventarlo e sono stato premiato. Parlare di fair-play, riconoscere il valore e il rispetto dell'avversario è importante, anche in vista della sfida che ci aspetta".