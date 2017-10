Malagò, passo avanti Roma-Napoli serale

ROMA, 11 OTT - "Roma-Napoli senza tifosi dalla Campania è una cosa che amareggia, ma noi ci rimettiamo ai diktat di chi si occupa di ordine pubblico". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della presentazione della 30/a edizione delle Universiadi estive, che si terranno a Napoli nel 2019. "Ma è già un passo avanti giocare alle 20:45 - ha aggiunto Malagò - visto che Roma-Napoli era una di quelle partite in cui si era obbligati a giocare alla luce del sole. Speriamo in futuro si arrivi a dama su tutto e non solo su alcune cose. Un pronostico? È una partita da 1X2 e lo dico con franchezza perché la Roma è forte e il Napoli attualmente è la squadra che gioca meglio in Italia".