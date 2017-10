Tardelli, Ventura? Ha fatto il suo

ROMA, 11 OTT - "Da Ventura non mi aspettavo di più. C'era una Spagna davanti e doveva arrivare secondo, la Nazionale è passata e il ct ha fatto quello che gli avevano chiesto, raggiungere i playoff. Ora bisogna vedere chi ci capiterà, aspettiamo e valuteranno quello che devono fare". Marco Tardelli, campione del mondo 1982, commenta l'operato di Gian Piero Ventura alla guida della nazionale italiana, culminato con la qualificazione ai playoff per i Mondiali da seconda classificata alle spalle della Spagna. "Questo gli era stato chiesto - ha aggiunto Tardelli -, certamente in questo momento non abbiamo una qualità così esaltante, come dimostrato contro Macedonia e Albania. Speriamo che si riesca a trovare qualche giocatore importante e che si recuperino tutti quelli che abbiamo". "Abbiamo perso un pò di tempo per strada - specifica l'ex giocatore e allenatore, riferendosi alla progettazione degli ultimi anni - ragazzi italiani ce ne sono anche di importanti. Non ci sono i Baggio e i Del Piero e questa è una cosa che paghiamo".