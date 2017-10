Inter: Handanovic, Spalletti uomo giusto

ROMA, 11 OTT - "Spalletti è forte, ci può dare una grossa mano ed è l'uomo giusto per l'Inter". Il portiere Samir Handanovic plaude all'operato del tecnico che ha condotto i nerazzurri al secondo posto in classifica. "Siamo più forti delle passate stagioni - continua lo sloveno rispondendo ai tifosi su Facebook - E non lo dico solo per la classifica, ma per le sensazioni che mi dà la squadra. Non voglio porre limiti o indicare un obiettivo, perché possiamo ancora migliorare tanto. Abbiamo compiuto passi avanti, ma non abbiamo fatto ancora niente. Ci aspetta un mese di fuoco e nel calcio bisogna sempre dimostrare. Se non sei pronto, ti passano sopra. Pensiamo una partita alla volta. Ogni gara ha le sue insidie. Non cambia con chi giochi, cambia se vinci". L'Inter ha il vantaggio di non disputare le Coppe. "Non essere in Europa - ammette Handanovic - è un bene ma solo per un anno, ovvio. Quando sono arrivato qui, sono arrivato in una grande squadra in un momento non esaltante. Ora dobbiamo tornare l'Inter di una volta".