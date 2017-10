Handanovic, giocherei sempre il derby

MILANO, 11 OTT - "Il derby è una partita che si prepara da sola. E' un piacere scendere in campo. Fosse per me giocherei sempre gare così". Samir Handanovic non vede l'ora di affrontare il Milan domenica sera a San Siro. Il portiere dell'Inter risponde alle domande dei tifosi su Facebook ma non si sbilancia mai nel parlare dei singoli mettendo al primo posto sempre la squadra. "Speriamo che sia tutta l'Inter a fare differenza domenica". Handanovic non ha dubbi nel rispondere a chi gli chiede quale è il portiere più promettente in Italia: "E' facile, Donnarumma. Ci siamo già affrontati nel derby". Una sfida a distanza per evitare la gioia del gol all'avversario. "La mia parata più importante contro il Milan - dice - è quella che feci su De Jong al 93', mandai la palla in corner. Magari per molti non è così importante ma per me sì". La difesa dell'Inter dovrà confermarsi anche nel derby: "Lo staff lavora in maniera diversa con il reparto difensivo. Tutta la squadra deve dare il suo contributo ma si può ancora migliorare".