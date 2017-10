Fiorentina, Gil Dias torna infortunato

FIRENZE, 11 OTT - Brutte notizie per la Fiorentina, che rischia di perdere per alcuni mesi il giovane esterno portoghese Gil Dias. Il giocatore, nel corso di Bosnia-Portogallo valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, ha riportato in uno scontro di gioco una frattura composta del mignolo del piede sinistro. Gil Dias è atteso a Firenze, dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti.