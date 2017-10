Borja Valero visita Open,relax pre-derby

MONZA, 11 OTT - Sul green ama rilassarsi e, a pochi giorni dal derby, l'interista Borja Valero si è goduto l'atmosfera della vigilia dell'Open d'Italia al Golf Club Milano di Monza, assistendo alla Rolex Pro Am, che ha visto scendere in campo anche ex campioni di calcio, come Michel Platini e Beppe Dossena. "Da tantissimi anni provo a giocare a golf, mi aiuta soprattutto a rilassarmi. Mi piace per staccare un po' la spina dal calcio e mi diverto - ha raccontato il centrocampista dell'Inter, che ha preferito non parlare della sfida di domenica contro il Milan -. Il mio colpo forte? Non ne ho ancora uno, ma mi piace, mi diverto", ha sorriso il centrocampista spagnolo dell'Inter, che ovviamente fa il tifo per i connazionali Sergio Garcia, Jon Rahm e Miguel Angel Jimenez: "Spero che domenica vinca uno di loro".