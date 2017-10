Mondiali: J.Mario, in Russia per sognare

ROMA, 10 OTT - "Sapevamo che la Svizzera era una bella squadra, che avrebbe potuto metterci in difficoltà, non è un caso se ha fatto gli stessi punti nostri. Ai Mondiali vedremo un Portogallo maturo, che sa cosa fare in campo: ci prepareremo bene e poi si vede. I Mondiali sono diversi dall'Europeo e tutti noi vogliamo sognare". Così Joao Mario, dopo la vittoria sulla Svizzera, che ha spianato la strada alla qualificazione diretta per i Mondiali. "Per il derby contro il Milan sono fiducioso, giochiamo in casa e spero che i nostri tifosi possano aiutarci. Spero, inoltre, che sia una bella partita", aggiunge il fantasista dell'Inter.