Montella, domani valuto formazione derby

MILANO, 10 OTT - "Il derby è per noi fondamentale. Vogliamo e dobbiamo vincere e a questo proposito una vittoria pulita e col bel gioco o sporca e con un po' di fortuna è assolutamente uguale". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Montella, parlando al casinò di Campione d'Italia dove è arrivato per ritirare un premio conferitogli dalla Stampa Sportiva. Montella non si sbilancia quando gli chiedono della formazione anti-Inter. "Da domani ritroverò tutti i giocatori e farò le mie valutazioni. Kalinic? Lo valuteremo, sentiremo il parere dei medici e poi sapremo se sarà utilizzabile, certo debbo pensare anche ad altre soluzioni". "In ogni caso, mi aspetto di veder la stessa bella prestazione che abbiamo messo in campo contro la Roma, con un po' più di sana cattiveria negli ultimi 20 metri e naturalmente un risultato diverso".