Diritti tv: Fassone,bene aspetto qualità

MILANO, 10 OTT - "Non rispondo a De Laurentis in modo diretto, ma commento quanto stato fatto in assemblea. Valutiamo con grande positività quanto deciso, perché per la prima volta negli ultimi 10 anni tutte le società, all'unanimità, hanno considerato aspetti qualitativi piuttosto che quantitativi". Lo dice l'ad del Milan, Marco Fassone, dopo l'assemblea che ha assegnato a Img i diritti tv internazionali del campionato di Serie A. "In passato abbiamo sempre preso la decisione in base al miglior offerente senza badare ai progetti o ai piani di sviluppo del calcio - continua Fassone - oggi invece c'è stato un dibattito su questo aspetto che magari all'inizio non ci ha trovato tutti d'accordo. Abbiamo espresso anche visioni diverse ma si è arrivati poi ad una decisione che credo sia quella giusta per i prossimi tre anni del nostro calcio".