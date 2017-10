Montella, derby arriva al momento giusto

ROMA, 10 OTT - "Io sento la fiducia della società, ma io sono sereno, perchè faccio questo lavoro con passione. So però di dover ottenere dei risultati e di portare avanti un progetto di crescita. Il derby arriva in un momento giusto e sono molto fiducioso perché ho rivisto buone cose anche nell'ultima partita dover avremmo meritato molto di più". Così l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, a pochi giorni dalla sfida con l'Inter. "Il cammino è quello giusto e bisogna avere comprensione e un pizzico di serenità in più. Contro l'Inter sarà una partita particolare e credo ci vogliano cuore, testa e freddezza", ha aggiunto in un'intervista. "Dopo tanti cambi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Oggi possiamo dire che non abbiamo avuto fortuna e ci auguriamo di averla poi - ha detto ancora Montella - ma il processo di cambiamento e rinnovamento comporta anche alti e bassi Il derby può essere un bivio". "Questo Milan è da Champions? Io credo che abbiamo le potenzialità, dobbiamo avere l'ossessione di poterci arrivare".