Fassone, derby non decisivo per Montella

MILANO, 10 OTT - "Non è un derby decisivo per Montella. Ribadiamo fiducia e stima nei suoi confronti, abbiamo progetto con lui che non è di sette o otto giornate ma di lungo periodo. Tutti siamo coscienti che serve un po' di tempo, speriamo non tantissimo": lo dice l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone dopo l'assemblea di Lega Serie A. "Non è un derby decisivo neppure per il Milan. E' importante - continua Fassone - perché arriva dopo due sconfitte ma decisivo è una parola grossa".