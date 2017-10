Diritti tv: Marotta, scelta ponderata

MILANO, 10 OTT - "Vorrei manifestare felicità da parte della Juventus e di altre società, per la prima volta si è fatta un'assemblea con grande consenso e senso di responsabilità da parte di tutti". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, dopo l'assegnazione dei diritti tv internazionali del campionato di Serie A all'agenzia Img. "E' emerso l'elemento qualitativo rispetto a quello quantitativo - ha detto -. E' stata fatta una scelta ponderata, ora sta a questa nuova agenzia, alle società, al nuovo management della Lega e alla presidenza, cercare di portare beneficio e profitto nel nuovo triennio. L'obiettivo è valorizzare un brand che di per sé è molto forte e forse ha perso un po' di smalto in questi ultimi tempi".