Milan: cauto ottimismo per Kalinic

MILANO, 10 OTT - In casa Milan c'è un "cauto ottimismo" sulle condizioni di Nikola Kalinic, a cinque giorni dal derby contro l'Inter. "Migliora di giorno in giorno, è la classica situazione da tenere monitorata", ha spiegato il medico rossonero, Stefano Mazzoni, a proposito dell'attaccante che nell'ultima partita prima della sosta si è procurato un infortunio alla coscia. Dopo qualche giorno di riposo per un affaticamento muscolare è rientrato in gruppo il difensore centrale Mateo Musacchio, che potrebbe essere a disposizione per il derby, mentre lo salterà di sicuro Luca Antonelli.