Stoichkov pro-Catalogna, non più console

ROMA, 10 OTT - Il ministero degli Esteri della Bulgaria ha annunciato che Hristo Storichkov non è più console onorario in Spagna. Motivo della decisione, secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivo', è la netta presa di posizione dell'ex fuoriclasse, Pallone d'Oro nel 1994, a favore dell'indipendenza della Catalogna. "Non mi interessa la Spagna, quello che conta per me sono le persone della Catalogna", aveva detto l'ex del Parma durante un programma televisivo. Stoichkov aveva guadagnato il titolo di console onorario nel 2011, grazie alla sua militanza per otto anni nel Barcellona. "Il Regno di Spagna è socio strategico e amico della Bulgaria - è scritto in una nota diffusa dal ministero -, manteniamo eccellenti relazioni bilaterali a tutti i livelli, e un'intensa cooperazione in tutte le aree di mutuo interesse".